Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gailingen am Hochrhein, Lkr. Konstanz) Gegen geparktes Auto gefahren und sich dann entfernt - Polizei bittet um Hinweise (30.01.2022)

Gailingen am Hochrhein, Lkr. Konstanz (ots)

Am Sonntagabend, in der Zeit zwischen 18.30 Uhr und 21.20 Uhr, ist ein Unbekannter auf dem Parkplatz einer Gaststätte im Bereich Hinter der Hofwies gegen einen dort abgestellten Kleinwagen des Typs Smart "fortwo" gefahren und hat sich dann ohne zu melden entfernt. An dem Smart entstand bei dem Unfall Sachschaden in Höhe von rund 800 Euro. Hinweise zu dem Unfallverursacher nimmt die Polizei Singen (07731 888-0) entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell