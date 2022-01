Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell am Bodensee) Alkoholisierter Radfahrer zieht sich bei Sturz schwere Verletzungen zu (29.01.2022)

Radolfzell am Bodensee, Lkr. Konstanz (ots)

Ein alkoholisierter Radfahrer hat sich bei einem Sturz am Samstagabend auf der Böhringer Straße schwere Verletzungen zugezogen. Der 60-jährige und mit rund 1,5 Promille alkoholisierte Biker war gegen 18 Uhr auf der Böhringer Straße in Richtung Stadtmitte unterwegs, als er infolge seiner Alkoholisierung kurz nach der Abzweigung Haselbrunnstraße alleinbeteiligt stürzte. Hierbei zog sich der 60-Jährige vermutlich eine Oberschenkelfraktur zu und musste mit den eintreffenden Rettungskräften in die Singener Klinik gebracht werden.

