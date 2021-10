Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung in Geisfeld

Hermeskeil (ots)

Geisfeld. In der Nacht von Freitag, 22. Oktober 2021, auf Samstag, wurden in der Markusstraße 24 zwei Pkw zerkratzt. Die Fahrzeuge waren in der frei zugänglichen Hofeinfahrt abgestellt. Es entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von ca. 6.000.- Euro. Fünf Tage zuvor wurden in Geisfeld, Auf der Reisheck 13, ebenfalls zwei Autos zerkratzt. Die Polizei vermutet Tatzusammenhang. Hinweise nimmt die Polizei Hermeskeil (06503 / 9151-0) entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell