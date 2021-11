Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: 70-jähriger nach Alleinunfall verstorben

Hamm-Heessen (ots)

Am Dienstag, 16. November, kam es auf der Fährstraße in der Höhe der Fährbrücke in Fahrtrichtung Dolberger Straße zu einem Alleinunfall. Gegen 6.45 Uhr kam ein 70-jähriger Mann in einer Linkskurve mit seinem Dacia nach rechts von der Straße ab und kollidierte mit einer Leitplanke und einem Verkehrszeichen. Polizeibeamte zogen den Mann aus seinem Fahrzeug und leiteten umgehend lebensrettende Maßnahmen ein, die im weiteren Verlauf durch die Rettungssanitäter fortgeführt wurden. Der Fahrer wurde in ein Hammer Krankenhaus gebracht, wo er kurze Zeit später verstarb. Ein internistischer Notfall kann nicht ausgeschlossen werden. Die Ermittlungen des Verkehrskommissariates dauern an. Der Dacia wurde sichergestellt. Die Fährstraße war zeitweise komplett gesperrt. (mm)

