Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Untersuchungshaft für Einbrecher

Hamm-Mitte (ots)

Am 27. September kam es am Westring zu drei Einbrüchen in einem Geschäftshaus. Dabei wurden zwei Einbrüche in ein Sicherheitsdienstbüro und in eine Arztpraxis vollendet, bei einem Einbruch in eine weitere Arztpraxis blieb es beim Versuch. Durch Zeugenaussagen konnten weitere Ermittlungen nun zur Festnahme des Täters führen. Der 37- jährige Tatverdächtige ohne festen Wohnsitz konnte im Oktober durch die Polizei Hamm festgenommen werden und befindet sich mittlerweile in Untersuchungshaft. (mm)

