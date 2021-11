Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Pkw-Aufbrecher geschnappt

Hamm-Mitte (ots)

Aufgrund eines aufmerksamen Anwohners gelang es der Polizei, am Sonntag, 14. November, einen Autoaufbrecher festzunehmen. Gegen 5.10 Uhr beobachtete der 35-jährige Zeuge aus Hamm, wie ein Mann sich in einen Pkw in der Straße Im Süderholt beugte und diesen durchsuchte. Als die alarmierten Polizeibeamten Im Süderholt eintrafen, konnte der 23-jährige Mann aus Möhnesee festgenommen werden. Er führte ein Tablet mit, das aus einem weiteren Autoaufbruch aus der Straße Im Süderholt stammte. Es wird nun geprüft, ob der Mann auch für einen weiteren Autoaufbruch in derselben Nacht im Bereich in der Ahornallee in Frage kommt. (mm)

