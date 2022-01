Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Pressemeldung des Polizeikommissariats Elze für den Zeitraum vom 28.01.-30.01.2022

Hildesheim (ots)

(bue)

Unfall mit vier beteiligten Fahrzeugen auf der B3 am "Eimer Kreuz"

Am 28.01.2022 kam es gegen 07:15 Uhr auf der B3 auf Höhe des Eimer Kreuzes zu einem Verkehrsunfall mit insgesamt vier beteiligten Fahrzeugen. Eine 64-jährige Gronauerin beabsichtigte am Eimer Kreuz von der B240 auf die B3 in Fahrtrichtung Elze aufzufahren. Sie missachtete hierbei jedoch die Vorfahrt eines bereits die B3 mit einer Sattelzugmaschine samt Auflieger in Richtung Elze befahrenden 44-jährigen Alfelders. Durch den Zusammenstoß schleuderte der Pkw der 64-Jährigen in die Pkws einer 26-jährigen Duingerin und eines 23-jährigen Alfelders, die ebenfalls die B3 in gleicher Richtung befuhren. Glücklicherweise verletzte sich bei den Zusammenstößen keiner der Beteiligten. Der an den Fahrzeugen entstandene Gesamtschaden wird durch die Polizei auf ca. 10500 Euro geschätzt.

Arztbesuch in Gronau endet für renitente Patientin mit einer Strafanzeige

Am Nachmittag des 28.01.2022 geriet eine 77-jährige Elzerin im Rahmen ihres Facharztbesuches in Streitigkeiten mit dem behandelnden Arzt. Sie wurde daher aus der Praxis verwiesen. Nachdem sie diese jedoch zunächst beharrlich nicht verlassen wollte, wurde die Polizei alarmiert. Vor Eintreffen der Beamten besann sich die Dame dann doch noch und verließ die Praxis selbstständig. Durch den behandelnden Arzt wurde Strafanzeige wegen Hausfriedensbruch und Beleidigung erstattet.

Geschwindigkeitsmessungen durch das Polizeikommissariat Elze

Am Vormittag des 29.01.2022 führten Beamten des Polizeikommissariats Elze Geschwindigkeitsmessungen auf der B3 bei Elze und der L480 in Höhe der Ortschaft Rheden durch. Erfreulicherweise hielt sich ein Großteil der gemessenen Verkehrsteilnehmer an das an beiden Örtlichkeiten geltende Tempolimit von 70 km/h. Insgesamt vier Geschwindigkeitsverstöße wurden jedoch durch die Beamten festgestellt und geahndet. Die höchste gemessene Geschwindigkeit betrug 94 km/h, was nun ein Bußgeld von 100 Euro und einen Punkt in Flensburg zur Folge haben wird.

Nötigung und Gefährdung des Straßenverkehrs auf der B3 bei Alfeld (Leine) - Zeugenaufruf

Am 30.01.2022 meldete sich gegen 15:35 Uhr über den Notruf der Polizei ein 36-jähriger Verkehrsteilnehmer aus dem Raum Rostock und teilte mit, dass er gerade die B3 aus Richtung Einbeck kommend in Fahrtrichtung Alfeld befahre. Vermutlich zwischen Gerzen und Godenau habe ihn ein hinter ihm in gleicher Richtung fahrender Pkw-Führer zunächst durch dichtes Auffahren und mehrfachem Betätigen der Hupe und Lichthupe genötigt und wenig später trotz Gegenverkehrs überholt, sodass er einen Verkehrsunfall nur durch ein starkes Abbremsen verhindern konnte. Die genauen Örtlichkeiten können von ihm aufgrund fehlender Ortskenntnis nicht benannt werden.

Der verursachende Fahrzeugführer kann schließlich durch Beamte des Polizeikommissariats Elze auf der B1 bei Mehle angehalten werden. Gegen den 40-jährigen aus dem Raum Seelze werden Ermittlungsverfahren wegen Nötigung im Straßenverkehr und des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

Die weiteren Ermittlungen erfolgen durch das Polizeikommissariat Alfeld. Zur Aufklärung der Tathergänge und -orte werden mögliche Zeugen und insbesondere möglicherweise durch den Überholvorgang im Gegenverkehr ebenfalls gefährdete Verkehrsteilnehmer gebeten, dass sie sich unter der Telefonnummer 05181-91160 bei der Polizei in Alfeld melden.

