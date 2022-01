Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Diebischer Schrottsammler gestoppt

Hildesheim (ots)

Bad Salzdetfurth/Hockeln (erb); Gegen Mittag des 28.01.2022 wurde ein 57-jähriger Schrottsammler aus Salzgitter durch aufmerksame Hockelner Bürger dabei beobachtet, wie er unbefugt eine zum Teil aus Metall bestehende Haustür von deren Grundstück in seinen Kleintransporter lud und davonfuhr. Einer der Zeugen stieg daraufhin in seinen PKW und nahm die Verfolgung auf. An einem geschlossenen Bahnübergang konnte der Zeuge den Täter stoppen und zur Rede stellen. Die hinzugezogenen Polizeibeamten nahmen eine Strafanzeige wegen gewerbsmäßigen Diebstahls auf. Ferner konnte die Tür wieder an den Eigentümer ausgehändigt werden. Bei einer genaueren Kontrolle des Schrottsammlers und seines Fahrzeugs wurden überdies diverse weitere Verstöße gegen gewerberechtliche und abfallrechtliche Vorschriften festgestellt. Er muss sich zudem nun wegen unerlaubten Umgangs mit Abfällen verantworten.

