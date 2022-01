Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Diebstahl eines Motorrades in Imsen - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Alfeld OT Imsen (fri) : In der Zeit zwischen dem 28.01.2022, gegen 21:00 Uhr und dem 29.01.2022, gegen 08:00 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter ein Motorrad aus einer verschlossenen Garage, welche sich in der Imser Straße in Alfeld OT Imsen befindet.

Von einem weiteren in der Garage befindlichen Motorrad ist die Sitzbank demontiert und entwendet worden.

Bei dem entwendeten Motorrad handelt es sich um eine orange-schwarz farbene KTM Enduro.

Zeugen werden gebeten sich mit dem Polizeikommissariat Alfeld, tel. 05181/91160 in Verbindung zu setzen.

