Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210621-2: Techno-Party aufgelöst - Streifenwagen beschädigt

Erftstadt (ots)

Polizisten stellten in Autobahnnähe eine Party mit etwa 50 Personen fest, die die Corona-Regeln in mehrfacher Hinsicht nicht einhielten.

Streifenbeamte erhielten Sonntagmorgen (20. Juni) um 03.15 Uhr den Hinweis zu ruhestörendem Lärm unter der BAB61-Brücke zwischen Kierdorf und Köttingen. Dort eingetroffen, stellten die Beamten eine Party mit lauter Musik und etwa 50 Gästen fest. Als die Gäste, die allesamt keinen Mund-Nasenschutz trugen und dicht beieinander standen, die Polizisten bemerkten, flüchtete der Großteil in verschiedene Richtungen. Sechs Teilnehmer, darunter der Veranstalter und Verantwortliche, blieben vor Ort. Polizisten kontrollieren die Personen. Die Beamten stellten einen Stromgenerator sicher. Die Anwesenden erhielten Platzverweise und Anzeigen wegen begangener Verstöße gegen die Coronaschutzverordnung und gegen das Betäubungsmittelgesetz. Zudem stellten die Beamten bei ihrer Rückkehr an einem Streifenwagen mutwillige Beschädigungen fest. Zeugen melden sich hierzu bitte beim Kriminalkommissariat 22 in Kerpen unter 02233 52-0 oder per Email an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de. (bm)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell