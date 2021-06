Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210621-1: Trainierter Mann überfiel Tankstellenmitarbeiter - Zeugen gesucht

Frechen (ots)

Die Polizei Rhein-Erft hofft auf die Mithilfe aus der Bevölkerung bei der Klärung des nachfolgenden Sachverhaltes.

Sonntagnacht (21. Juni) gegen 23:00 Uhr hat der Mitarbeiter (19) einer Tankstelle in der Kölner Straße den Geschäftsbereich geschlossen und den angefallenen Müll entsorgt. Außerhalb des Gebäudes schlug eine bislang unbekannte Person den Mitarbeiter zu Boden und zog ihn ins Gebäudeinnere. Nachdem der Täter den Mitarbeiter gefesselt hatte, versuchte der Täter eine abgeschlossene Bürotür aufzuhebeln. Der Versuch scheiterte. Im Kassenbereich nahm der Täter Zigaretten der Marke Marlboro und Bargeld an sich und steckte die Beute in eine Sporttasche, bevor er die Flucht antrat. Der Mitarbeiter befreite sich und informierte die Polizei. Eine sofort eingeleitete Fahndung führte zu keinen weiteren Erkenntnissen.

Der Täter ist circa 185 Zentimeter groß und von massiger/muskulöser Statur. Er war mit einer schwarzen Jacke mit Kapuze und einer schwarzen Hose mit weißem Emblem auf dem linken Bein bekleidet. Auffallend waren seine weißen Sportschuhe. Zudem führte er eine dunkle Sporttasche mit Umhängeriemen mit sich. Maskiert war der Täter mit der Kapuze und einer dunklen Gesichtsmaske. Er sprach akzentfreies Deutsch. Ersten Ermittlungen zufolge setzte der Täter seine Flucht auf einem City-Herrenfahrrad fort, welches er vor der Tat neben der Waschanlage abgestellt hatte.

Das Kriminalkommissariat 13 in Hürth hat in der Sache die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, sich umgehend telefonisch unter 02233 52-0 oder per Email an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de zu melden. (bm)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell