POL-REK: 210620-2: Arbeitsmaschinen aus Transportern entwendet - Zeugensuche

Bergheim (ots)

Diebe schlugen Heckscheiben der Fahrzeuge ein

In der Nacht zu Donnerstag (17. Juni) haben Unbekannte im Stadtteil Glessen die Heckscheiben von drei Transportern zerstört und Werkzeuge sowie Maschinen entwendet. Die Vorfälle ereigneten sich zwischen Mittwoch (16. Juni) 20 Uhr und Donnerstag (17. Juni) 6 Uhr. Der oder die Täter schlugen die Heckscheiben eines Opels und eines Fiats ein, die an der Ludwig-Erhard-Straße geparkt waren. Bei einem Renault, der auf einem Supermarktparkplatz an der Dansweiler Straße stand, gingen die Täter nach gleichem Muster vor.

Die Polizei Rhein-Erft bittet Zeugen, insbesondere Anwohner, die während des Tatzeitraums verdächtige Beobachtungen zu einem dieser Fälle gemacht haben und Hinweise zu den geflüchteten Tätern geben können, das Kriminalkommissariat 21 unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de zu kontaktieren. (sc)

