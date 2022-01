Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sarstedt - Pkw wird aufgehebelt

Hildesheim (ots)

Sarstedt (fer) Am Freitag, 28.01.2022, stellte der Geschädigte seinen Pkw gegen 07:30 Uhr am Bahnhof Sarstedt auf dem westlichen Parkplatz (im Bereich der Wenderter Straße) ab. Bei seiner Rückkehr gegen 16:15 Uhr musste er feststellen, dass ein bislang unbekannter Täter in seiner Abwesenheit den Pkw aufgehebelt hatte. Hinweise zum Täter werden von der Polizei Sarstedt unter Tel.-Nr.: 05066/985-0 entgegengenommen.

