Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - Gestohlener Mercedes-Benz Sprinter wieder da - 27-Jähriger in Haft

Werl (ots)

Der in der Nacht vom 24. auf den 25. Oktober entwendete Mercedes-Benz Sprinter (Pressebericht vom 25. Oktober 2021) konnte wieder aufgefunden werden. In diesem Zusammenhang wurde ein 27-jähriger Mann, ohne festen Wohnsitz, vorläufig festgenommen. Das zuständige Gericht gab dem Antrag der Staatsanwaltschaft Arnsberg auf Erlass eines Haftbefehls gegen den Mann statt. Er befindet sich nun in Untersuchungshaft. Gegen den Beschuldigten wird zurzeit noch wegen Diebstahls, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Fahrerflucht, Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz und Wohnungseinbruchsdiebstahls ermittelt. (reh)

