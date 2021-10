Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Aufmerksamer Zeuge informiert Polizei

Lippstadt (ots)

Ein aufmerksamer Zeuge informierte am Montagabend (25. Oktober 2021) die Polizei über eine mögliche Trunkenheitsfahrt an der Erwitter Straße. Seinen Angaben zu Folge fuhr eine, dem Anschein nach hochgradig alkoholisierte Frau, auf den Parkplatz eines dortigen Geschäftes und begab sich hinein. Die hinzugerufene Streifenwagenbesatzung stellte die 40-jährige Frau vom Möhnesee zur Rede, woraufhin sie die Fahrt mit dem Wagen abstritt und ihre Anfahrt zum Geschäft mehrfach unterschiedlich darstellte. Als die Beamten der Frau erklärten, dass man nun mit ihr zur Wache fahren würde, ließ sie sich zu Boden fallen und weigerte sich vehement mitzufahren. Aufgrund ihres Gesamtverhaltens legten die Polizeibeamten der 40-Jährigen Handfesseln an und konnten sie erst mittels Unterstützung einer weiteren Streifenwagenbesatzung zur Polizeiwache transportieren. In den Diensträumen wurde ihr, unter fortlaufenden Beleidigungen gegenüber der Polizisten, eine Blutprobe durch einen hinzugezogenen Arzt entnommen. Da sie gegenüber den Beamten erklärte, dass sie auch weiterhin, trotz Verbotes, mit ihrem Wagen fahren würde, stellte man ihren Autoschlüssel sicher. Die Autofahrerin wird sich nun mit Anzeigen wegen der Trunkenheitsfahrt, dem Widerstand gegen die Polizeibeamten und Beleidigung verantworten müssen. (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell