Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Kratzer an der Haustür

Lippstadt (ots)

Ungeliebten Besuch bekamen Bewohner in der Kestingstraße während ihrer Abwesenheit am Montag (25. Oktober 2021), zwischen 11.30 Uhr und 20.15 Uhr. Sie bemerkten nach ihrer Rückkehr eine offen stehende Haustür mit "frischen" Kratzspuren. Nach ersten Erkenntnissen machten die Einbrecher keine Beute. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 02941-91000 entgegen. Das schlechte Gefühl der Betroffenen, dass jemand in ihren privaten Räumen war, hat bei vielen Geschädigten zumindest einen "faden" Beigeschmack, auch wenn die Einbrecher nichts entwendet haben. Informieren Sie sich zum Thema Einbruchschutz und lassen Sie sich von den Spezialisten der Polizei beraten. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Internet-Seite unter: https://soest.polizei.nrw/artikel/opfer-werden-nur-die-anderen (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell