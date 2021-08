POL-BO: Fahrrad gestohlen? Hier finden Sie es vielleicht wieder ...

Polizei Bochum

Bochum, Herne, Witten (ots)

Die Bochumer Kriminalpolizei sucht die Eigentümer von insgesamt 85 Fahrrädern. Wer sein Rad vermisst, könnte hier fündig werden - werfen Sie dazu einfach einen Blick auf die angehängte PDF-Datei.

Anfang August 2021 hatte die Wittener Polizei in einem Annener Hinterhof mehrere Männer festgenommen, die eine größere Menge Diebesgut in einen Lastwagen geladen hatten - darunter jede Menge Fahrräder (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11530/4986856). Die Ermittler des Kriminalkommissariats 13 suchen nun nach den rechtmäßigen Eigentümern von 85 Rädern.

- Laden Sie sich dazu einfach die angehängte PDF-Datei herunter und suchen Sie nach Ihrem gestohlenen Fahrrad. - Sollten Sie fündig werden, melden Sie sich per Mail unter poststelle.bochum@polizei.nrw.de. - Wichtig: Schreiben Sie "Gestohlene Fahrräder/KK 13" in den Betreff und geben Sie eine telefonische Erreichbarkeit an, damit wir uns bei Ihnen melden können.

