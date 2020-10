Polizei Wuppertal

POL-W: W Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal - Falschgeld bei Verkehrskontrolle entdeckt ¬- zwei Festnahmen

Wuppertal (ots)

Am Dienstagnachmittag (13.10.2020, gegen 14:00 Uhr) kontrollierten Beamte der Autobahnpolizei Düsseldorf ein Fahrzeug auf der Autobahn 46 in Wuppertal. Im Rahmen der Kontrolle des Mercedes Sprinters verhielt sich der Fahrzeugführer zunehmend auffällig und versuchte permanent den Blick auf seine Geldbörse zu verhindern. Die Polizisten konnten dennoch eine große Menge Bargeld erblicken, die sich bei Überprüfung als falsche 500 EUR - Euro Noten herausstellten. Da beide Fahrzeuginsassen über keinen festen Wohnsitz innerhalb der Bundesrepublik Deutschland verfügten, nahmen die Fahnder den Fahrzeugführer (59 Jahre) und seine Beifahrerin (57 Jahre) vorläufig fest. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Wuppertal erließ das Amtsgericht Wuppertal am gestrigen Tag Haftbefehl. Die etwa 15.000 Euro Bargeld wurden als Beweismittel sichergestellt.

