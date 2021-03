Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Unbekannte dringen in Schulgebäude ein

Olpe (ots)

Zwischen Freitag (26. März, 16 Uhr) und Montag (29. März, 9 Uhr) haben unbekannte Täter sich durch Aufhebeln mehrerer Türen Zugang zu einem Schulgebäude in der Seminarstraße in Olpe verschafft. Zwar richteten sie hohen Sachschaden im insgesamt vierstelligen Eurobereich an, entwendeten nach derzeitigem Ermittlungsstand jedoch keine Wertgegenstände. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren und übernahm die Ermittlungen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell