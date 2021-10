Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Welver - Kinder spielen mit Feuer

Welver (ots)

Zum Brand einer Gartenhecke kam es am Montag (25. Oktober 2021) in der Straße "Zur Grünen Aue". Der Eigentümer bemerkte gegen 17.45 Uhr den Brand und konnte ihn selbständig löschen. Im Rahmen der Ermittlungen konnten mehrere Kinder ermittelt werden, die die Hecke in Brand gesetzt hatten. Eines der Kinder hatte sich bereits seinen Eltern anvertraut. (reh)

