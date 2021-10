Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt-Bökenförde - Brand in Pizzeria

Lippstadt (ots)

Zu einem Brand in einer Pizzeria an der Rüthener Straße in Bökenförde kam es in der Nacht von Samstag auf Sonntag (24. Oktober 2021) gegen 3 Uhr. Die Feuerwehr konnte das Feuer löschen. Der Brandort wurde durch die Polizei beschlagnahmt. Die Kriminalpolizei muss nun im Rahmen ihrer Ermittlungen klären, ob für den Brandausbruch ein technischer Defekt verantwortlich sein könnte. Hinweise auf eine Brandstiftung liegen bislang nicht vor. Der Sachschaden wird auf 150.000 Euro geschätzt. (reh)

