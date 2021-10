Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Warstein-Sichtigvor - Küchenbrand

Warstein (ots)

Am Sonntag (24. Oktober 2021) kam es um kurz vor 13.30 Uhr zu einem Küchenbrand in der Straße "Westring". Ein Zeuge hatte Rauschwaden bemerkt und die Feuerwehr informiert. Eine ältere Bewohnerin lag bei Eintreffen der Feuerwehr im Inneren ihrer Wohnung vor der Eingangstür. Sie wurde umgehend mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Erste Ermittlungen ergaben, dass sich der Brandausbruchsort in der Küche befand. Die Polizei beschlagnahmte den Brandort und nahm ihre Ermittlungen zur Brandursache auf. (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell