Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Kreis Soest - "Falsche" Polizeibeamte machen weiter - Rentnerinnen und Rentner sind auf Zack

Kreis Soest (ots)

Auch wenn die "falschen" Polizisten weder Kosten noch Mühen gescheut haben, die Rentnerinnen und Rentner im Kreis Soest waren auf Zack und zeigten den Betrügern die "kalte Schulter". Am Freitag (22. Oktober 2021) riefen in mindestens acht Fällen "falsche" Polizisten ältere Bürgerinnen und Bürger im Kreis Soest an. Doch in keinem dieser Fälle konnten die Betrüger ihre Opfer hinters Licht führen. Alle bemerkten den Schwindel und legten einfach auf. Gut so! Die falschen Polizisten versuchten es wieder mit ihren alt bekannten Geschichten, zum Beispiel von einem Angehörigen, der Verursacher eines Unfalls war und nun eine Kaution bezahlt werden müsse, damit dieser nicht ins Gefängnis käme. (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell