POL-SO: Kreis Soest - Tag des Einbruchschutzes

Wenn lange nichts passiert, dann werden Menschen leichtsinnig. Das liegt in der Natur des Menschen. Genauso liegt es in der Natur des Menschen, dass viele nach einem Einbruch in die eigene Wohnung psychische Probleme bekommen. "Unser Ziel ist es, dass sich alle in ihren Wohnungen sicher fühlen können und dass niemand durch einen Einbruch traumatisiert wird", betont Kriminalhauptkommissar Andreas Göbel von der Kriminalprävention. Oftmals reicht es aus, wenn vorhandene Sicherungen auch genutzt werden. Die Haustür sollte nicht nur" ins Schloss gezogen werden", das Fenster gehört während der Abwesenheit nicht auf "Kipp" und, und, ... Doch auch wenn die Einbruchszahlen zurückgehen, ist dies kein Grund, die eigene Wohnung nicht zu schützen. Darum macht die Polizei in NRW eine Woche lang auf das Thema Wohnungseinbruch aufmerksam. Mit Infoständen, telefonischen Beratungen, Presseartikeln und entsprechenden Hinweisen in den sozialen Medien sollen Einbrecher wieder jedem ins Gedächtnis gerufen werden. Es gibt sie noch, und sind sie erst einmal in der Wohnung, haben die Opfer auf jeden Fall das Nachsehen. Darum fordert die Polizei alle Bürger auf, vorhandene Sicherungen zu nutzen und sich umfassend zu informieren oder beraten zu lassen.

Rückläufige Zahlen:

Vergleichszahlen aus den letzten fünf Jahren jeweils von Januar bis Ende September

2016 - 340 Wohnungseinbrüche

2017 - 266 Wohnungseinbrüche 2018 - 217 Wohnungseinbrüche 2019 - 230 Wohnungseinbrüche 2020 - 190 Wohnungseinbrüche 2021 - 118 Wohnungseinbrüche

In diesem Jahr blieben von den 118 Wohnungseinbrüchen 60 bereits im Versuch stecken (51%). Das zeigt, dass vorgelegte Sicherungen auch etwas nutzen!

Beratungsangebote Spezialisten der Kriminalprävention stehen an drei Tagen mit Infoständen bereit, um den Bürgern persönliche Beratungen anzubieten.

- Dienstag, 26.10.2021, von 09:30 bis 12:30 Uhr, Marktplatz Soest, vor der Deutsche Bank - Freitag, 29.10.2021, von 09:30 bis 12:30 Uhr, Fußgängerzone Werl, vor der dortigen Basilika - Mittwoch, 03.11.2021, von 09:30 bis 12:30 Uhr, Fußgängerzone Lippstadt, vor H&M

Außerdem ist ein spezielles Infotelefon (02921-9100 4131) am Dienstag, dem 26. Oktober und am Mittwoch, dem 03. November von 14:00 bis 16:00 Uhr geschaltet. Hier können Fragen gestellt und Tipps rund um den Einbruchschutz eingeholt werden. Wir wollen, dass Sie sicher leben. (lü)

