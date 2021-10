Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippetal-Lippborg - Tief stehende Sonne - Nasses Laub

Lippetal (ots)

Mit leichten Verletzungen kam ein 67-jähriger Pedelec-Fahrer aus Wadersloh bei einem Sturz mit seinem Zweirad am Sonntag (24. Oktober 2021), gegen 12.45 Uhr, auf der Straße "Gewerbegebiet Rommersch" davon. Er befuhr zuvor den dortigen Radweg in Richtung Hultrop, als er im Bereich einer Kurve so stark durch die Sonne geblendet wurde, dass er nach rechts auf den nassen Laubstreifen kam und wegrutschte. (reh)

