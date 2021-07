Polizei Essen

POL-E: Mülheim a.d. Ruhr: Schwer verletzter Motorradfahrer nach Verkehrsunfall - Zeugensuche

Essen (ots)

45481 MH-Saarn: Freitagabend (23. Juli, 19:45 Uhr) befuhr ein 23-jähriger Leichtkraftradfahrer (125 ccm) die Mintarder Straße in Fahrtrichtung Innenstadt. In Höhe des Landhauses Dicken am Damm soll ein 80-jähriger Autofahrer vom rechten Fahrbahnrand angefahren sein. Hierbei wurde der 23-Jährige offenbar übersehen, sodass es zu einem Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen kam. Der Fahrer der 125er wurde bei dem Verkehrsunfall schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Das zuständige Verkehrskommissariat sucht Zeugen, die den genauen Unfallhergang beobachtet haben. Diese werden gebeten sich unter der 0201/829-0 bei der Polizei Essen/Mülheim. a.d. Ruhr zu melden. /PaPe

