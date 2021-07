Polizei Essen

POL-E: Essen: Schwerverletzter nach Auseinandersetzung im Nordviertel

Essen (ots)

45141 E-Nordviertel: Gestern Nacht (22. Juli, 23:40 Uhr) kam es an einem Café an der Beisingstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Ein 45-jähriger deutsch-iraker wurde mutmaßlich von einem 33-jährigen Iraker angegriffen und durch einen Gegenstand schwer verletzt. Der 45-Jährige musste zur weiteren Behandlung einem Krankenhaus zugeführt werden. Es besteht keine Lebensgefahr. Ein Zusammenhang zu dem Tötungsdelikt an der kleinen Stoppenberger Straße (Meldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11562/4976637) besteht nach aktuellen Erkenntnissen nicht. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen. /PaPe

