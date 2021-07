Polizei Essen

POL-E: Essen: 58-Jähriger in Fahrstuhl ausgeraubt - Zeugenaufruf

Essen (ots)

45127 E-Stadtkern: Samstagnachmittag (24. Juli, 17:15 Uhr) kam es zu einem Raubdelikt in einem Aufzug eines Mehrfamilienhauses an der Viehofer Straße 43. Ein 58-jähriger Mann hielt sich gemeinsam mit einer 70-jährigen Frau und einem Unbekannten in einem Fahrstuhl auf. Als der 58-Jährige und die 70-Jährige den Aufzug verlassen wollten, griff der Unbekannte in die Tasche des Mannes und zog dessen Mobiltelefon heraus. Der 58-Jährige versuchte noch den mutmaßlichen Räuber festzuhalten. Dieser riss sich jedoch los, schubste sein Opfer und flüchtete mit der Beute durch das Treppenhaus in unbekannte Richtung. Die 70-jährige Zeugin beschreibt den Tatverdächtigen als ca. 35-40 Jahre alt und ca. 180 cm groß. Er soll ein nordafrikanisches Erscheinungsbild und eine schlanke Statur haben. Er war bekleidet mit einer Jeanshose, einem schwarz-weißen Hemd und blau-weißen Turnschuhen. Weiter soll der mutmaßliche Täter einen dunklen Bart getragen haben. Die Polizei hofft, dass sich gegebenenfalls weitere Personen im Treppenhaus oder an dem Haus befanden, die weitere Hinweise zu der Tat geben können. Zeugen werden daher gebeten sich unter der 0201/829-0 bei der Polizei Essen zu melden. /PaPe

