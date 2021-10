Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Helm im Fahrradkorb - Krankenhaus

Lippstadt (ots)

Mit leichten Kopfverletzungen wurde am Sonntag (25. Oktober 2021) ein 71-jähriger Pedelec-Fahrer aus Lippstadt zur weiteren Untersuchung mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Rentner befuhr gegen 12.30 Uhr mit seinem Fahrrad die Beckumer Straße in Richtung Cappel, als sein Rad auf dem feuchten Laub beim Bremsen wegrutschte, der Lippstädter hinfiel und sich am Kopf verletzte. Seinen Fahrradhelm führt der Mann im Fahrradkorb mit. (reh)

