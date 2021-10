Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - Schlägerei vor Diskothek

Werl (ots)

Am Sonntag (24. Oktober 2021) kam es vor einer Diskothek an der Straße "Am Golfplatz" um halb sechs zu einer Auseinandersetzung zwischen einer Personengruppe und einem 19-jährigen Arnsberger, sowie drei Zeugen, die die Auseinandersetzung schlichten wollten. Den Zeugenangaben zur Folge bestand die Gruppe aus mindestens acht Personen, die ohne erkennbaren Grund auf den Arnsberger einschlugen und traten. Beim Versuch zu schlichten wurden die drei Zeugen ebenfalls durch Schläge und Tritte verletzte. Zeugen, die Angaben zu der Auseinandersetzung machen können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 02922-91000 in Verbindung zu setzen. (reh)

