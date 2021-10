Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Welver-Recklingsen - 30-Jähriger steigt aus Unfallwagen und geht davon

Welver (ots)

Zeugen beobachteten in der Nacht von Sonntag auf Montag (25. Oktober 2021), wie ein Mann aus einem, im Straßengraben stehenden, verunfallten Auto auf der Straße "Westen" ausstieg und in Richtung Soest davonging. Mit der von den Zeugen herausgegebenen Personenbeschreibung konnte eine Streifenwagenbesatzung in Berwicke gegen 00.40 Uhr den 30-jährigen Tatverdächtigen antreffen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest endete mit 1,1 Promille und der Fahrt zur Blutprobenentnahme in ein Krankenhaus. Die Oberbekleidung und eine kleine Tüte mit möglichen Drogen des Tatverdächtigen wurden durch die Beamten sichergestellt. Die Fahrt mit dem Auto streitet der 30-Jährige ab. (reh)

