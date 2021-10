Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Warstein-Belecke - Mit Wildschweinrotte kollidiert

Warstein (ots)

Eine unter Schock stehende Autofahrerin und vier verendete Wildschweine bilanzierte die Polizei nach einem Verkehrsunfall am Montagmorgen (25. Oktober 2021), um kurz vor 7 Uhr, auf der Mülheimer Straße. Ein 53-jähriger Soester befuhr mit seinem VW Golf die Mülheimer Straße in Richtung Belecke, als mehrere Wildschweine die Straße kreuzten und er mit den Tieren kollidierte. Eine 29-jährige Soesterin erkannte mit ihrem Wagen kurz darauf die Situation zu spät und überfuhr ein auf der Straße liegendes Tier. Sie wurde unter Schock mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Zwei der Tiere verendeten auf der Straße, ein weiteres im Straßengraben. Ein viertes Tier war so schwer verletzt, dass es durch einen Polizeibeamten erlöst werden musste. Die Polizei verständigte anschließend einen Jagdausübungsberechtigten. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf 1.000 Euro ein. (reh)

