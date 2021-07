Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Nachtrag zur Meldung "Unfallflucht

Polizei sucht Fahrer eines hellgrünen VW Busses" - Polizei ermittelt tatverdächtigen Fahrer

Bednurg-Hau (ots)

Nach einer Unfallflucht in Bedburg-Hau (siehe https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65849/4976091) hat die Polizei am Freitag (23. Juli 2021) einen Mann ermittelt, der im Verdacht steht, das zweite unfallbeteiligte Fahrzeug gesteuert zu haben. Polizeibeamte entdeckten einen hellgrünen VW Bus, auf den die Beschreibung der Unfallzeugen zutraf, auf einem Wohnmobil-Stellplatz in Bedburg-Hau. Der Fahrer, ein 75-Jähriger aus Wageningen (NL), wurde noch am selben Tag durch das Verkehrskommissariat vernommen, ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht und fahrlässiger Körperverletzung gegen ihn eingeleitet. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell