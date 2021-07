Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich- Unfallflucht/ Geparkter Mercedes A220 beschädigt

Emmerich am Rhein/ Hüthum (ots)

Ein unbekannter Autofahrer beschädigte am Mittwoch (21. Juli 2021) gegen 16.40 Uhr einen am Fahrbahnrand der Hüthumer Straße geparkten Mercedes. Die graue A-Klasse stand in Richtung Abergsweg geparkt und wurde durch ein derzeit nicht bekanntes Fahrzeug an der Heckklappe beschädigt. Dem Schadensbild zu urteilen, könnte es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um ein Fahrrad handeln. Gegen 16.40 Uhr meldete sich die Alarmanlage des Mercedes und meldete einen Zusammenstoß. Die Polizei Emmerich sucht Zeugen. Sie können sich telefonisch unter 02822 7830 melden. (as)

