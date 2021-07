Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Straelen - Traktorfahrer nach möglichem Spiegelunfall gesucht

Straelen-Herongen (ots)

Am Dienstag (20. Juli 2021) gegen 13:20 Uhr war der Fahrer eines LKW auf der Riether Straße in Richtung Brüxken unterwegs. Als er einen Traktor überholte, vernahm er einen Knall und dachte, er habe den Spiegel des Traktors touchiert. Der Fahrer des LKW hielt daher an, der Traktor tat dies zunächst auch, fuhr dann aber weiter. Der Fahrer des landwirtschaftlichen Fahrzeugs wird gebeten, sich bei der Polizei Geldern unter 02831 1250 zu melden. (cs)

