Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Polizei sucht weitere Zeugen - Tatverdächtiger mit Zahnspange flüchtig

Lippstadt (ots)

Ein 29-jähriger Mann wurde nach Angaben seiner Begleiterin am Sonntag (24. Oktober), um kurz nach 3 Uhr, zumindest durch einen Tatverdächtigen im Bereich des Südertor/Konrad-Adenauer-Ring verletzt. Ein unbekannter Täter schlug auf den 29-Jährigen ein, wodurch dieser verletzt und mit dem Rettungswagen zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht wurde. Der Tatverdächtige war in Begleitung von zwei weiteren Männern. Ob diese in die Körperverletzung verwickelt waren, ist zurzeit noch ungeklärt. Der augenscheinlich deutsche Tatverdächtige war um die 26 Jahre alt, schätzungsweise 185 cm groß und trug eine Zahnspange. Der Mann trug zur Tatzeit eine braune Lederjacke mit hellerer Schulterpartie. Die Kriminalpolizei bittet weitere Zeugen, sich unter der Telefonnummer 02941-91000, zu melden. (reh)

