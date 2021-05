POL-HN: Pressemeldung des Polizeipräsidium Heilbronn mit einem Bericht aus dem Landkreis Heilbronn

Polizeipräsidium Heilbronn

Landkreis Heilbronn

Güglingen: Qualmentwicklung im Dachgeschoss Heute Nacht, kurz vor 02.00 Uhr, meldet die Rettungsleitstelle dem Polizeipräsidium einen Einsatz in Güglingen in der Wettegasse. Dort soll aus dem Dachgeschoss eines Zweifamili-enhauses starke Rauchentwicklung zu beobachten sein. Ersten Erkenntnissen zu Folge hatten die zwei Bewohner der Dachgeschosswohnung Essen auf dem noch heißen Herd stehen lassen, welches nach kurzer Zeit anfing stark zu qualmen. Ein offenes Feuer entwickelte sich umständehalber nicht. Durch die starke Ruß- und Qualmentwicklung erlitten eine 34-jährige Frau und ein 37-jähriger Mann eine leichte Rauchgasvergiftung und mussten durch den Rettungsdienst in ein nahe-glegenes Krankenhaus verbracht werden. Ein weiteres Paar, das sich in der Erdgeschoss-wohnung aufhielt, wurde nicht verletzt. Die Feuerwehren aus Güglingen und Brackenheim waren mit 4 Fahrzeugen und 20 Einsatz-kräften vor Ort, der Rettungsdienst mit 10 Einsatzkräften und einem Notarzt. Das Polizeirevier in Lauffen traf mit zwei Streifen an der Einsatzstelle die polizeilichen Maß-nahmen. Sachschaden entstand glücklicherweise nicht, die FW lüftet die Wohnung durch, so dass die-se in Bälde wieder zur Verfügung steht.

