Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 21.05.2021 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Hohenlohekreis: Betrüger am Telefon

Im Hohenlohekreis versuchten Kriminelle in den letzten Tagen ein trügerisches Spiel mit vorwiegend arglosen, älteren Menschen zu treiben und versuchten diese um ihre Ersparnisse, Schmuckstücke sowie Wert- oder Kunstgegenstände zu bringen. Die Täter gaben sich als Polizisten oder andere Amtspersonen aus und täuschen oftmals vor, über den Polizeinotruf "110" oder andere Behördenleitungen anzurufen. Durch das Vortragen einer Lügengeschichte wollten die Betrüger zur Herausgabe persönlicher Daten und Informationen über die finanziellen Verhältnisse zu bewegen. Ein paar mal riefen auch vermeintliche Enkel bei den Betroffenen an und wollten sich so das Vertrauen erschleichen. Glücklicherweise schenkte keiner der Angerufenen den Betrügern vertrauen, legten auf und benachrichtigten die echte Polizei. Die Polizei rät zu besonderer Vorsicht und Skepsis bei derartigen Anrufen. Sollte sich ein Unbekannter nach Wertgegenständen oder anderen persönlichen Daten erkundigen, ist es wichtig, nicht darauf einzugehen, das Gespräch schnell abzubrechen und die richtige Polizei zu verständigen. Dabei sollten Betroffene auf keinen Fall die Rückwahltaste drücken, sondern die Nummer der zuständigen Dienststelle wählen.

Das Polizeipräsidium Heilbronn gibt außerdem folgende Sicherheitshinweise:

- Die Polizei ruft Sie niemals unter dem Polizeinotruf 110 an. - Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie den Hörer auf. So werden Sie Betrüger los. - Werden Sie misstrauisch bei Forderungen nach

o schnellen Entscheidungen, o Kontaktaufnahme mit Fremden sowie o Herausgabe von persönlichen Daten, Bargeld, Schmuck oder Wertgegenständen.

- Wählen Sie die 110 und teilen Sie den Sachverhalt mit. Benutzen Sie nicht die Rückruftaste, da Sie sonst wieder bei den Tätern landen. - Sprechen Sie am Telefon nicht über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse. - Beraten Sie sich mit Ihrer Familie oder Personen, denen Sie vertrauen.

Weitere Informationen und Präventionstipps finden Sie unter www.polizei-beratung.de

Weißbach: Steine beschädigt

Unbekannte beschädigten in der Nacht auf Donnerstag in Weißbach mehrere Eingrenzungsrabattensteine. Vermutlich schlugen die Täter mit Steinen gegen die Kanten der in der Kelterstraße, auf dem Vorplatz des Bürgerzentrums befindlichen Eingrenzungssteine und verursachten somit Sachschaden in Höhe von zirka 1.000 Euro. Zeugen, die Hinweise auf die Verursachenden der Schäden geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Niedernhall unter der Telefonnummer 07940 8294 in Verbindung zu setzen.

Öhringen: Polizeihubschrauber und Spezialkräfte im Einsatz

Am Donnerstagnachmittag landete ein Polizeihubschrauber mehrfach im Stadtgebiet Öhringen. Zwischen 12.30 Uhr und 19 Uhr waren Spezialkräfte der Polizei und der Polizeihubschrauber aufgrund einer vermeintlichen Bedrohungslage im Einsatz. Der tatverdächtige Mann wurde in seiner Wohnung zwar nicht angetroffen, aber im Rahmen der Fahndung widerstandslos festgenommen. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell