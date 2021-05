Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 21.05.2021 mit einem Bericht aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Mosbach: Gegen eine Hauswand geprallt

Ein Unbekannter beschädigte am Mittwoch oder Donnerstag mit seinem Fahrzeug eine Hauswand in Mosbach. Zwischen 20.30 Uhr und 18 Uhr touchierte der Unfallverursacher mit seinem Gefährt die Außenwand eines Gebäudes in der Frohndbrunnengasse. Anstatt sich um den verursachten Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro zu kümmern, fuhr er davon. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Unfallzeugen, sich beim Polizeirevier Mosbach, Telefon 06261 8090, zu melden.

