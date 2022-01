Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sarstedt - Verkehrsunfall mit beteiligtem Kind

Hildesheim (ots)

Sarstedt (fer) Am Freitag, 28.01.2022, gegen 17:45 Uhr kam es in Sarstedt im Kreuzungsbereich der Straßen Friedrich-Ebert-Straße und Wellweg zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Kind auf einem Tretroller. Das Kind wird auf 10-12 Jahre alt geschätzt. Glücklicherweise passierte der Zusammenstoß bei Schrittgeschwindigkeit. Das Kind entfernte sich noch vor Eintreffen der Polizei in unbekannte Richtung. Wer kann Angaben zu dem Vorfall machen oder Hinweise auf das Kind geben? Die Polizei Sarstedt nimmt Hinweise unter der Tel.-Nr.: 05066/985-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell