Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Nordstemmen - Unfallflucht auf L460

Hildesheim (ots)

L460 Rössing/Nordstemmen - (jb) Am Freitag, 28.01.22, gg. 06.11 Uhr kam es auf der L460 zwischen Rössing und Emmerke zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Beteiligter flüchtig ist. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 47-jähriger Sprinterfahrer die Landesstraße aus Richtung Emmerke. Kurz vor der Bahntrassenbrücke kam ihm ein mittelgroßer LKW entgegen. Dieser soll leicht auf die Gegenspur gekommen sein, so dass es zu einer Kollision der Spiegel beider Fahrzeuge kam. Am Sprinter entstand hierdurch ein Schaden von ca. 500 Euro. Der Lkw fuhr weiter in Richtung Rössing. Hinweise auf den Unfallverursacher erbittet die Polizei Sarstedt unter 05066/9850.

