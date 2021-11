Polizei Hamburg

POL-HH: 2. Raser auf der BAB 7 und der Köhlbrandbrücke durch ProViDa-Streife aus dem Verkehr gezogen

Hamburg (ots)

Zeiten: 01.11.2021, 19:30 Uhr und 22:15 Uhr Orte: Hamburger Stadtgebiet, Köhlbrandbrücke und BAB 7 in Höhe AS Heimfeld in Richtung Norden

Beamte der Verkehrsdirektion Innenstadt/West (VD 2) haben gestern Abend im Rahmen ihrer Streife zwei Raser aus dem Verkehr gezogen, die mit erheblichen Geschwindigkeitsüberschreitungen im Hamburger Süden unterwegs waren.

Im Bereich der Köhlbrandbrücke wurden die Beamten in ihrem zivilen Funkstreifenwagen vom einem SUV der Marke Hyundai mit überhöhter Geschwindigkeit überholt.

Bei ihrer Nachfahrt dokumentierten die Beamten auf dem Brückenkopf eine Geschwindigkeit von 120 km/h bei erlaubten 50 km/h. Auf der Abfahrt beschleunigte der Fahrer den Hyundai bei erlaubten 60 km/h bis auf 135 km/h.

Der 37-jährige deutsche Fahrzeugführer wurde anschließend angehalten und überprüft. Ihn erwartet ein Bußgeld in Höhe von 1.360 Euro, zwei Punkte im Fahreignungsregister und ein dreimonatiges Fahrverbot.

Später am Abend wurde die ProViDa-Streife von einem SUV der Marke Kia überholt, der von der BAB 261 auf die BAB 7 in Richtung Norden auffuhr und im weiteren Verlauf durchgehend die Geschwindigkeit erheblich überschritt. Im Baustellenbereich der AS Heimfeld fuhr der Fahrer bei zugelassenen 100 km/h mit bis zu 185 km/h. Die Geschwindigkeit verringerte er auch nicht, als sie bereits mehrfach mit 80 km/h beschildert wurde.

Nachdem er in Höhe AS Waltershof immer noch mehr als das Doppelte der zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 60 km/h fuhr, wurde er letztlich angehalten und überprüft. Den 44-jährigen Deutschen erwartet ein Bußgeld in Höhe von 1.200 Euro, zwei Punkte im Fahreignungsregister und ein dreimonatiges Fahrverbot.

Th.

