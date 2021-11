Polizei Hamburg

POL-HH: 211102-5. Aufwendiger Geschäftseinbruch in Hamburg-Eimsbüttel - Zeugenaufruf

Hamburg (ots)

Tatzeit: 01.11.2021, etwa 01:00 Uhr bis 02:00 Uhr Tatort: Hamburg-Eimsbüttel, Osterstraße

Am Wochenende haben bislang unbekannte Täter bei einem Geschäftseinbruch in Hamburg-Eimsbüttel eine Vielzahl elektronischer Geräte erlangt. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Nach ersten Erkenntnissen sind die Einbrecher bei der Tatbegehung äußerst planvoll vorgegangen: Sie verschafften sich zunächst Zugang zu einer an die Geschäftsräume angrenzenden Wohnung, die vorübergehend unbewohnt ist. In der Wohnung schafften sie gewaltsam einen Wanddurchbruch, durch den sie anschließend in den Lagerraum des Fachgeschäfts für gebrauchte Multimediageräte einstiegen. Daraus entwendeten sie mehr als hundert Geräte eines namhaften Herstellers.

Ermittler des örtlichen Einbruchsdezernats (LKA 132) übernahmen die Ermittlungen.

Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können oder Beobachtungen gemacht haben, die im Zusammenhang mit dem Einbruch stehen könnten, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 040/4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder an einer Polizeidienststelle zu melden. Insbesondere werden auch Zeugen gesucht, die Angaben zu einem Fahrzeug machen können, welchen von den Tätern mutmaßlich in den angrenzenden Hinterhof gefahren und zum Abtransport des Diebesguts genutzt wurde.

Ka.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell