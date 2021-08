Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (310/2021) Versuchte schwere Brandstiftung in Hattorf - Tatverdächtiger von Polizei Osterode ermittelt, keine Hinweise für politische Motivation

Göttingen (ots)

HATTORF (jk) - Im Zusammenhang mit Ermittlungen wegen versuchter schwerer Brandstiftung in Hattorf (Landkreis Göttingen, siehe auch https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/119508/4993609) hat die Polizei Osterode einen Tatverdächtigen ermittelt. Es handelt sich um einen Mann aus dem Altkreis. Zu seinem Tatmotiv ist bislang nichts bekannt. Eine politische Motivation wird aber ausgeschlossen.

Der 52-Jährige ist aufgrund aktueller Ermittlungsergebnisse dringend verdächtig, am vergangenen Freitagmorgen (13.08.21) gegen 05.30 Uhr vor einem Haus in der Bahnhofstraße eine unbekannte Flüssigkeit verteilt und anschließend angezündet zu haben. Das Gebäude beherbergt die Polizeistation und zwei Mietwohnungen. Nur weil die Flammen von selbst erloschen, blieben schwerwiegende Folgen aus.

Ermittler hatten den mutmaßlichen Brandstifter noch am Freitagnachmittag in seiner Wohnung festgenommen. Er wurde im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Göttingen wieder entlassen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell