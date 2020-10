Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Unbekannter stiehlt Klein-Lkw

Vom Gelände eines Gartenbaubetriebes wurde ein Mercedes Sprinter entwendet. Der Zündschlüssel steckte.

Ein ca. 55 Jahre alter Mann mit ungepflegter Erscheinung steht im Verdacht, einen Klein-Lkw entwendet zu haben. Der Mann trieb sich in verdächtiger Weise am Freitag gegen 12.30 Uhr auf dem Gelände einer Gartenbaufirma in Ulm-Eggingen herum. Der Unbekannte nutzte dann wohl die Gunst der Stunde und entwendete einen Mercedes Sprinter mit Pritsche, der auf dem Firmengelände stand. Der Zündschlüssel steckte. Der Dieb ließ einen Rucksack zurück. Ermittlungen ergaben, dass dieser in Salach, Kreis Göppingen, wenige Tage zuvor entwendet wurde. Der Klein-Lkw hat das Saisonkennzeichen UL-W 1407. Er hat ein grünes Führerhaus und ein zulässiges Gesamtgewicht von 3,5 Tonnen. Das Polizeirevier Ulm-West nahm die Ermittlungen auf und nimmt Hinweise zu dem Diebstahl unter der Telefonnummer 0731/188-3812 entgegen.

