POL-HI: Harsum (OT Machtsum)- Verkehrsunfall durch umgestürzten Baum

Hildesheim (ots)

Harsum (cm) Am Samstag, 29.01.2022, gegen 22:45 Uhr befuhr ein 64-jähriger PKW-Fahrer die Landesstraße 411 aus Bettmar kommend in Richtung Machtsum. Vermutlich aufgrund von starkem Wind stürzte ein links neben der Landesstraße befindlicher Baum, mit einem Stammdurchmesser von ca. einem Meter, auf die Fahrbahn. Trotz eingeleiteter Gefahrenbremsung fällt der Baum auf die Fahrzeugfront des oben genannten Fahrzeugs. Der Fahrer erlitt glücklicherweise in Folge der Kollision keine Verletzungen. Am PKW und der neben der Fahrbahn befindlichen Schutzplanke entstand Sachschaden, welcher durch die eingesetzten Beamten auf ca. 6000EUR geschätzt wurde. Kräfte der Freiwilligen Feuerwehren Machtsum und Borsum beseitigten den umgestürzten Baum.

