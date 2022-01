Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Blumenfeld

Binningen, K 6126) In Blumenfeld Auto gestohlen und damit Unfall mit Fahrzeugüberschlag bei Binningen verursacht - Polizei bittet um Hinweise (29.01.2022)

Tengen-Blumenfeld / Welschingen - Binningen, K 6126, Lkr. Konstanz (ots)

Bislang noch unbekannte Täter haben am Samstagabend, vermutlich in der Zeit zwischen 18 Uhr und 22 Uhr, einen in der Straße "Am Steinbach" in Blumenfeld unverschlossen abgestellten Alfa Romeo gestohlen und haben mit diesem dann kurz vor 23 Uhr einen Verkehrsunfall mit Fahrzeugüberschlag zwischen Welschingen und Binningen auf der Kreisstraße 6126 verursacht. Mutmaßlich wurde einer der Täter, möglicherweise ein Beifahrer, bei dem Unfall verletzt. Die Täter sind flüchtig.

Nach dem Diebstahl des Alfa Romeos am Samstagabend in Blumenfeld fuhren die Autodiebe gegen 22.50 Uhr auf der K 6126 von Welschingen in Richtung Binningen. Kurz nach dem Kieswerk mit Baggersee bei Binningen kam der Wagen zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab. Durch heftiges Gegenlenken geriet der Alfa ins Schleuderte und prallte fast frontal gegen die Leitplanken. In der Folge überschlug sich der Wagen und blieb erheblich beschädigt in einem Graben hinter den Leitplanken auf dem Dach liegen. Vermutlich unmittelbar nach dem Unfall flüchteten die vermeintlichen zwei Autodiebe beziehungsweise Fahrzeuginsassen, wobei einer der beiden Personen bei dem Unfall eine blutende Verletzung davongetragen haben dürfte. Möglicherweise wurde der Verletze zuvor auch von anderen Verkehrsteilnehmer medizinisch versorgt, die kurz nach dem Unfall an die Unfallstelle gefahren sind.

Die Polizei hat wegen des Autodiebstahls und dem nachfolgenden Unfall entsprechende Ermittlungen eingeleitet und bittet um Hinweise. Personen die Angaben zu dem Vorfall beziehungsweise dem Verkehrsunfall und den beteiligten Personen machen können, insbesondere Verkehrsteilnehmer, die gegebenenfalls an der Unfallstelle eine beteiligte Person medizinisch versorgt haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Singen (Tel.: 07733 888-0) oder dem Polizeiposten Engen (Tel.: 07733 9409-0) in Verbindung zu setzen.

