Schwarzwald-Baar-Kreis) Polizei sucht Unfallflüchtigen (31.01.2022)

Donaueschingen (ots)

Eine Unfallflucht begangen hat ein Autofahrer am Montag gegen 11.30 Uhr auf der Landesstraße 180 zwischen Donaueschingen und Wolterdingen. Ein 19-jähriger Peugeot Fahrer war in Richtung Wolterdingen unterwegs, als ihm in einem Kurvenbereich ein Auto auf seinem Fahrstreifen entgegenkam, dass gerade ein anderes Auto überholte. Um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden, wich der Peugeot Fahrer nach rechts aus und prallte gegen eine Leitplanke. Beide entgegenkommenden Autos setzten ihre Fahrt ohne anzuhalten fort. Zu einer Berührung untereinander kam es nicht. Am Peugeot entstand Sachschaden in Höhe von rund 2.500 Euro. Die Polizei bittet Zeugen des Unfalls, sich unter der Telefonnummer 0771 83783-0, zu melden.

