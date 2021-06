Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Unbekannte beschädigen Bienenstock

Hildesheim (ots)

HILDEHSHEIM - (jpm) Durch die Beschädigung eines Bienenstocks auf einem Gartengrundstück in Hildesheim, zerstörte zumindest ein unbekannter Täter auch das Bienenvolk.

Vorliegenden Erkenntnissen zufolge verschaffte sich der Täter im Zeitraum zwischen dem 31.05.2021, 15:00 Uhr, und dem 03.06.2021, 13:00 Uhr, Zugang auf ein Gartengrundstück, dass am Waldrand auf dem Rottsberg gelegen ist. Dort wurde der Bienenstock umgeworfen und die -waben herausgerissen.

Der 52-jährige Geschädigte aus Sibbesse gab an, Glück gehabt zu haben, dass sich in diesem Jahr ein Jungbienenvolk (ca. 3.000 Stück) in seinem Bienenstock eingenistet habe. Durch das Vorgehen des oder der Unbekannten sei nun auch das Volk zerstört.

Sachdienliche Hinweise in diesem Fall nimmt die Polizei Hildesheim unter der Nr. 05121/939-115 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell