Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Zeugenaufruf nach Gefährdung des Straßenverkehrs

Cuxhaven (ots)

Uthlede/BAB27. Am Dienstagmorgen (18.01.2022) befuhr eine 37-jährige Bremerin mit ihrem PKW Madza gegen 07:15 Uhr die BAB27 in Richtung Cuxhaven. Auf Höhe der Anschlussstelle Uthlede befand Sie sich auf dem Überholfahrstreifen. Dort wurde Sie zunächst durch einen zur Zeit unbekannten Fahrzeugführer durch dichtes Auffahren bedrängt. Im Anschluss wurde Sie durch diesen verbotenerweise rechts überholt. Er scherte danach unmittelbar vor ihr ein und bremste stark ab. Die Bremerin geriet daraufhin ins Schleudern und stieß gegen die Schutzplanke. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Bei dem verursachenden Fahrzeug soll es sich um einen dunklen Pkw VW mit M- Kennzeichen gehandelt haben. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 5000 Euro. Es wird ein Verfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehr, sowie Unfallflucht geführt. Zeugen werden gebeten sich beim Polizeikommissariat Geestland (Telefon 04743 9280) zu melden.

